    19:33, 18 Қазан 2025 | GMT +5

    ҚХЛ: «Барыс» буллиттер сериясында «Ак Барсқа» есе жіберді

    АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстандық «Барыс» командасы бүгін, яғни 16 қазанда Құрлықтық хоккей лигасындағы кезекті ойынын елордада Ресейдің «Ак Барс» (Қазан) командасына қарсы өткізді.

    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Биыл жаңа маусымды «Ак Барс» сәтті бастады. Қазір олар 21 ұпаймен 5-орында келеді. Есесіне қазақстандық клуб ойындарын ала-құла өткізіп жүр.

    Кездесу барысында алғашқы минуттан ресейлік клубтың белсенділігі байқалып тұрды. Нәтижесінде аталған клуб сапынан Григорий Денисенко 8, Михаил Фисенко 15-минутта екі шайба соғып кетті. 

    Қақпасына екі гол өткізіп алғаннан кейін «Барыс» командасы алға қарай ұмтылды. Көп ұзамай Всеволод Логвин 16-минутта есеп айырмасын қысқартты. Бұл - 21 жастағы жас хоккейшінің елордалық клуб сапында соққан үшінші голы.

    Кездесу соңына таман «Барыс» сапынан Кирилл Панюков 43-минутта таразы басын теңестірді. Негізгі кезең 2:2 есебімен тең аяқталып, ойын овертаймға ұласты. Овертаймда жеңімпаз анықталған жоқ. Буллитте «Ак Барс» жеңімпаз атанды.

    Енді қазақстандық клуб елордада тағы бір ойынын Ресейдің «Амур» (Хабаровск) командасына қарсы өткізеді. 

