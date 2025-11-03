KZ
    22:27, 03 Қараша 2025 | GMT +5

    ҚХЛ: «Барыс» қатарынан төртінші мәрте жеңілді

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық «Барыс» командасы бүгін, яғни 3 қарашада Құрлықтық хоккей лигасындағы кезекті ойынын елордада Ресейдің «Нефтехимик» (Нижнекамск) командасына қарсы өткізді.

    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Кездесу барысында ресейлік командадан Никита Хоружев 23-минутта есеп ашса, Андрей Белозёров 25-минутта басымдықты арттырды.

    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Ал «Барыс» сапынан Кирилл Панюков 26-минутта есеп айырмасын қысқартса, Андрей Белозёров 27-минутта тағы бір мәрте көзге түсті.

    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Ойынның 33-минутта елордалық клубтан Дінмұхамед Қайыржан мергендік танытса, одан кейін «Нефтехимик» Иван Николишин 47-минутта көздеген нысанадан мүлт кеткен жоқ.

    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Кездесу нүктесін 51-минутта хет-триктің авторы атанған Андрей Белозёров қойды.

    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Осылайша «Барыс» қарсыласына 2:5 есебімен есе жіберді. Бұл елордалық клубтың қатарынан төртінші жеңіліс.

    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Қазақстандық клуб бұдан кейін төрт ойынын елордада өткізеді. Алдымен 5 қарашада Ресейдің «Салават Юлаев» (Уфа) командасымен ойнаса, 7 қарашада «Автомобилист» (Екатеринбург), 9 қарашада «Металлург» (Магнитогорск) клубтарымен шеберлік байқасады.

     

