    19:37, 13 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    ҚХЛ: «Барыс» минскілік «Динамоға» есе жіберді

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық «Барыс» командасы бүгін, яғни 13 қыркүйекте Құрлықтық хоккей лигасындағы кезекті ойынын елордада Беларусьтің «Динамо» (Минск) командасына қарсы өткізді.

    ҚХЛ: «Барыс» минскілік «Динамоға» есе жіберді
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Кездесу барысында беларусьтік команда тізгінді қолда ұстауға тырысты. Нәтижесінде олардың қатарынан 5-минутта Алекс Лимок мергендік танытты.

    ҚХЛ: «Барыс» минскілік «Динамоға» есе жіберді
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Ойынның 32-минутта «Барыс» хоккейшісі Майк Веккионе таразы басын теңестірсе, одан кейін Алекс Лимож 34-минутта тағы бір мәрте «Барыс» қақпасын дәл көздеді.

    ҚХЛ: «Барыс» минскілік «Динамоға» есе жіберді
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Ал 39-минутта «Динамо» сапынан Сэм Энас қорытынды есепті белгіледі.

    ҚХЛ: «Барыс» минскілік «Динамоға» есе жіберді
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Осылайша «Барыс» қарсыласына 1:3 есебімен есе жіберді.

    Айта кетсек, екі команда бұған дейін 54 мәрте кездескен. Оның 24-i елордалық клубтың басымдығымен аяқталса, қалған ойында ресейлік команда жеңіске жеткен. 

    ҚХЛ: «Барыс» минскілік «Динамоға» есе жіберді
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Кейінгі бес кездесудің төртеуінде қазақстандық клуб аталған қарсыласына есе жіберді.

    Еске салсақ, бұдан бұрын қазақстандық команда елордада Ресейдің «Трактор» (4:3, овертайм), «Амур» (4:3, буллит) клубтарынан басым түсті.

    Енді елордалық клуб алдағы бір тағы бір ойынын елордада өткізіп, бұл жолы Ресейдің «Динамо» (Мәскеу) командасын қабылдайды.

