ҚХЛ: «Барыс» минскілік «Динамоға» есе жіберді
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық «Барыс» командасы бүгін, яғни 13 қыркүйекте Құрлықтық хоккей лигасындағы кезекті ойынын елордада Беларусьтің «Динамо» (Минск) командасына қарсы өткізді.
Кездесу барысында беларусьтік команда тізгінді қолда ұстауға тырысты. Нәтижесінде олардың қатарынан 5-минутта Алекс Лимок мергендік танытты.
Ойынның 32-минутта «Барыс» хоккейшісі Майк Веккионе таразы басын теңестірсе, одан кейін Алекс Лимож 34-минутта тағы бір мәрте «Барыс» қақпасын дәл көздеді.
Ал 39-минутта «Динамо» сапынан Сэм Энас қорытынды есепті белгіледі.
Осылайша «Барыс» қарсыласына 1:3 есебімен есе жіберді.
Айта кетсек, екі команда бұған дейін 54 мәрте кездескен. Оның 24-i елордалық клубтың басымдығымен аяқталса, қалған ойында ресейлік команда жеңіске жеткен.
Кейінгі бес кездесудің төртеуінде қазақстандық клуб аталған қарсыласына есе жіберді.
Еске салсақ, бұдан бұрын қазақстандық команда елордада Ресейдің «Трактор» (4:3, овертайм), «Амур» (4:3, буллит) клубтарынан басым түсті.
Енді елордалық клуб алдағы бір тағы бір ойынын елордада өткізіп, бұл жолы Ресейдің «Динамо» (Мәскеу) командасын қабылдайды.