    23:53, 27 Қазан 2025 | GMT +5

    АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстандық «Барыс» командасы бүгін, яғни 27 қазанда Құрлықтық хоккей лигасындағы кезекті ойынын елордада Ресейде «Нефтехимик» (Нижнекамск) командасына қарсы өткізді.

    ҚХЛ: «Барыс» «Нефтехимик» командасына есе жіберді
    Фото: «Барыс» хоккей клубы

    Командалар турнир кестесінде қатарлас келеді. Сондықтан екеуі де бүгінгі кездесуде жеңіске жетіп, жағдайын жақсартып алуға тырысты. 

    Ойын барысында ресейлік клубтың белсенділігі байқалып тұрды. Олардың қатарынан Владислав Барулин 1-минутта есеп ашса, Матвей Надвроный 8-минутта басымдықты арттырды.

    Ал 28-минутта «Барыс» сапынан Аңсар Шайхмедденов өз мүмкіндігін мүлт жібермесе, ресейлік клубтан Кирилл Капустин 30-минутта қайтадан есепті үстемелей түсті.

    Ойынның үшінші кезеңінде алғашқы минуттан таразы басын теңестіруге ұмтылды. Осындай сәттің бірінде 40-минутта Райли Уолш көздеген нысанадан мүлт кеткен жоқ.

    Осылайша елордалық команда қарсыласына 2:3 есебімен есе жіберді.

    Елордалық клуб бұдан кейін тағы екі ойынын сырт айданда өткізеді. Алдымен 29 қазанда Ресейде «Авангард» (Омбы) клубымен кездессе, одан кейін «Трактор» (Челябі) командасымен шеберлік байқасады.

