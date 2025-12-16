KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    21:37, 16 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    ҚХЛ: «Барыс» Ресейде «Автомобилисттен» басым түсті

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық «Барыс» командасы бүгін, яғни 16 желтоқсанда Құрлықтық хоккей лигасындағы кезекті ойынын Ресейде «Автомобилист» (Екатеринбург) командасына қарсы өткізді.

    ҚХЛ: «Барыс» Ресейде «Автомобилисттен» басым түсті
    Фото: «Барыс» хоккей клубы

    Командалар биыл плей-офф сатысына жолдама алуға күш салып келеді. Осы мақсатта әрбір кездесуде ұпай қорын молайтуға күш салып жүр. Әзірге «Автомобилист» командасының турнир кестесіндегі жағдайы тәуір. Турнир кестесінде «Барыс» 30 ұпаймен 18-орынға жайғасса, «Автомобилист» 39 ұпаймен 10-орында келеді.

    Кездесу барысында командалар жылдам гол соғуға тырысты. Алғашқы кезеңде бір-бірінің қақпасынан саңылау таба алған жоқ.

    Екінші кезеңде қазақстандық команда қатарынан екі шайба соғып кетті. Алдымен Семён Симонов 25-минутта есеп ашса, 37-минутта Майк Веккионе мергендік танытты.

    Үшінші кезеңде «Автомобилист» сапынан Максим Осипов 50-минутта есеп айырмасын қысқартты. Одан кейін «Барыс» қатарынан Семён Симонов тағы бір мәрте гол соқса, Макс Уиллман 57-минутта қорытынды есепті белгіледі.

    Осылайша елордалық клуб қарсыласынан 4:1 есебімен басым түсті.

    Еске салсақ, қазақстандық клуб бұдан кейін тағы бір ойынын сырт айдында өткізіп, 18 желтоқсанда Ресейде «Динамо» (Мәскеу) командасымен шеберлік байқасады.

    Тегтер:
    Хоккей Барыс ХК Спорт
    Әділжан Үмбет
    Әділжан Үмбет
    Автор
    Соңғы жаңалықтар