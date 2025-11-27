ҚХЛ: «Барыс» Ресейде «Салават Юлаевқа» есе жіберді
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық «Барыс» командасы бүгін, яғни 27 қарашада Құрлықтық хоккей лигасындағы кезекті ойынын Ресейде «Салават Юлаев» (Уфа) командасына қарсы өткізеді.
Кездесу барысында қазақстандық команда жылдам гол соғу мүмкіндігін іздеді. Нәтижесінде олар қатарынан екі гол соғып үлгерді. Ойынның 11-минутында Макс Уиллман мергендігімен көзге түссе, одан кейін Майк Веккионе 13-минутта көздеген нысанадан мүлт кеткен жоқ. Оған «Салават Юлаев» сапынан Девин Броссо 17-минутта бір голмен жауап қайырды.
Екінші кезеңде ресейлік команданың белсенділігі байқалды. Алдымен елордалық клубтан Райли Уолш 27-минутта көзге түссе, одан кейін ресейлік командадан Шелдон Ремпал 29, Джек Родевальд 33-минутта өз мүмкіндігін мүлт жіберген жоқ.
Үшінші кезеңде «Салават Юлаев» сапынан Дин Стюарт 41-минутта гол соқса, елордалық клубтан Макс Уиллман 43-минутта есеп айырмасын қысқартты.
Ойынның 44-минутында Шелдон Ремпал қайтадан «Салават Юлаевты» алға шығарса, Артём Пименов 57, Девин Броссо 59-минутта екі шайба соғып кетті.
Осылайша елордалық клуб қарсыласына 4:7 есебімен есе жіберді.
Қазақстандық клуб бұдан кейін екі ойынын сырт айдында өткізеді.
Алдымен 29 қарашада Ресейде «Металлург» (Магнитогорск) командасымен ойнаса, одан кейін 1 желтоқсанда «Сибирь» (Новосібір) клубтарымен шеберлік байқасады.