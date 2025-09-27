KZ
    19:50, 27 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    ҚХЛ: «Барыс» тартысты ойында «Сибирь» командасын қапы қалдырды

    АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстандық «Барыс» командасы Құрлықтық хоккей лигасындағы кезекті ойынын елордада Ресейдің «Сибирь» (Новосібір) командасына қарсы өткізді.

    Фото: sportilinet.kz

    Биыл «Барыс» жеті кездесудің үшеуінде жеңіске жетіп, қалғанында қарсыластарына есе жіберді. Ал «Сибирь» жеті кездесудің төртеуінде қарсыласын қапы қалдырды.

    Турнир кестесінде «Барыс» 7 ұпаймен 19 орынға жайғасса, «Сибирь» 8 ұпаймен 17 орынды місе тұтып тұрған еді.

    Бүгінгі кездесуде командалар тартысты ойын өткізді. Алғашқы минутта ресейлік клубтың белсенділігі байқалып тұрды. Олардың қатарынан Роман Калиниченко 5-минутта есеп ашса, небәрі 34 секундтан кейін әріптесі Скотт Уилсон басымдықты арттырды. Оған «Барыс» сапынан Семён Симонов 8, Дмитрий Бреус 22-минутта екі голмен жауап беріп, таразы басын теңестірді.

    Одан кейін қайтадан Никита Сошников 23, Владислав Кара 27-минутта мергендік танытып, қайтадан «Сибирь» алға шықты. Ал «Барыс» сапынан Джейк Масси 30, Семён Симонов 37, Иэн Маккошен 48, Мэйсон Морелли 58-минутта төрт мәрте қарсылас қақпасын дәл көздеді. Осылайша қарсыласынан 6:4 есебімен басым түсіп, турнир кестесінде 9 ұпаймен 13-орынға көтерілді.

    Енді елордалық клуб алдағы екі ойынын Астанада өткізеді. Алдымен 29 қыркүйекте Ресейдің «Адмирал» (Владивосток) командасын қабылдаса, 1 қазанда «Локомотив» (Ярославль) командасымен кездеседі.

    Бұған дейін «Барыс» бүгін елордада «Сибирь» командасымен кездесетінін жазған едік. 

