KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    06:44, 24 Қаңтар 2026 | GMT +5

    ҚХР жағалау күзеті филиппиндік кеменің 17 экипаж мүшесін құтқарды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қытай Халық Республикасының жағалау күзеті Оңтүстік Қытай теңізінде аударылып қалған филиппиндік кеме экипажының 17 мүшесін құтқарды. Бұл туралы Синьхуа ақпарат агенттігі хабарлады.

    ҚХР жағалау күзеті филиппиндік кеменің 17 экипаж мүшесін құтқарды
    Фото: Синьхуа

    Хабарламаға сүйенсек, ҚХР жағалау күзетіне Қытайға тиесілі Хуанъяньдао аралынан солтүстік-батысқа қарай 55 теңіз милі қашықтықта, бортында 21 экипаж мүшесі бар шетелдік жүк кемесінің аударылып кеткені туралы дабыл түскен.

    Ведомство құтқару операциясын жүргізу үшін дереу екі кемесін жіберді. Құтқару жұмыстары әлі толық аяқталған жоқ.

    Еске сала кетсек, осы айдың басында Нигерияның солтүстік-шығысындағы Йобе штатында жолаушылар кемесі аударылып, 25 адам мерт болды. 

    Ал Гамбия жағалауында 200 мигрант мінген кеме аударылды.

    Тегтер:
    Әлем жаңалықтары Құтқарушылар Филиппин Қытай Теңіз Су
    Жасұлан Бақытбекұлы
    Жасұлан Бақытбекұлы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар