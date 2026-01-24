06:44, 24 Қаңтар 2026 | GMT +5
ҚХР жағалау күзеті филиппиндік кеменің 17 экипаж мүшесін құтқарды
АСТАНА. KAZINFORM — Қытай Халық Республикасының жағалау күзеті Оңтүстік Қытай теңізінде аударылып қалған филиппиндік кеме экипажының 17 мүшесін құтқарды. Бұл туралы Синьхуа ақпарат агенттігі хабарлады.
Хабарламаға сүйенсек, ҚХР жағалау күзетіне Қытайға тиесілі Хуанъяньдао аралынан солтүстік-батысқа қарай 55 теңіз милі қашықтықта, бортында 21 экипаж мүшесі бар шетелдік жүк кемесінің аударылып кеткені туралы дабыл түскен.
Ведомство құтқару операциясын жүргізу үшін дереу екі кемесін жіберді. Құтқару жұмыстары әлі толық аяқталған жоқ.
Еске сала кетсек, осы айдың басында Нигерияның солтүстік-шығысындағы Йобе штатында жолаушылар кемесі аударылып, 25 адам мерт болды.
Ал Гамбия жағалауында 200 мигрант мінген кеме аударылды.