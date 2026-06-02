Кипр Республикасының Президенті Қазақстанға ресми сапармен келеді
АСТАНА. KAZINFORM –2-4 маусым күндері Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен Кипр Республикасының Президенті Никос Христодулидис Қазақстанға ресми сапармен келеді. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
3 маусым күні өтетін келіссөздер барысында президенттер сауда-экономикалық, инвестициялық және мәдени-гуманитарлық байланыстарға басымдық беретін екіжақты ынтымақтастықты кеңейту перспективасын талқылайды.
Сондай-ақ бірқатар құжатқа қол қою жоспарланған.
Айта кетелік Кипрмен әуе қатынасы ашылатыны туралы жазған едік.