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    Кипр Республикасының Президенті Қазақстанға ресми сапармен келеді

    АСТАНА. KAZINFORM –2-4 маусым күндері Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен Кипр Республикасының Президенті Никос Христодулидис Қазақстанға ресми сапармен келеді. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.  

    Ақорда
    Фото: Kazinform

    3 маусым күні өтетін келіссөздер барысында президенттер сауда-экономикалық, инвестициялық және мәдени-гуманитарлық байланыстарға басымдық беретін екіжақты ынтымақтастықты кеңейту перспективасын талқылайды.

    Сондай-ақ бірқатар құжатқа қол қою жоспарланған. 

    Айта кетелік Кипрмен әуе қатынасы ашылатыны туралы жазған едік

     

     

    Астана Кипр Ақорда
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
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