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    Кипрмен әуе қатынасы ашылады

    АСТАНА. KAZINFORM – Рейстер әрбір бағыт бойынша аптасына 2 рет жиілікпен орындалады. 

    Кипрмен әуе қатынасы ашылады
    Фото: Көлік министрлігі

    Көлік министрлігі халықаралық әуе бағыттарының географиясын кеңейту және қолданыстағы бағыттар бойынша рейстер жиілігін арттыру бойынша тұрақты негізде жұмыс жүргізіп жатыр.

    Осылайша, «Air Astana» әуе компаниясы ағымдағы жылғы 2 маусымнан бастап Астана – Ларнака бағыты бойынша жаңа әуе қатынасын ашады. Сондай-ақ, ағымдағы жылғы 4 маусымнан бастап әуе компания Алматы – Ларнака бағыты бойынша рейстерді іске қосады. Рейстер әрбір бағыт бойынша аптасына 2 рет жиілікпен «Airbus A321LR» үлгісіндегі әуе кемелерімен орындалады.

    Әуе қатынасын іске қосу елдер арасындағы іскерлік, сауда-экономикалық және туристік ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға ықпал ететін болады. 

    Айта кетелік келесі жылдан бастап Гонконг пен Алматының арасында тікелей әуе рейсі қатынайды

    Кипр ҚР Көлік министрлігі
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар