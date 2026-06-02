Кипрмен әуе қатынасы ашылады
АСТАНА. KAZINFORM – Рейстер әрбір бағыт бойынша аптасына 2 рет жиілікпен орындалады.
Көлік министрлігі халықаралық әуе бағыттарының географиясын кеңейту және қолданыстағы бағыттар бойынша рейстер жиілігін арттыру бойынша тұрақты негізде жұмыс жүргізіп жатыр.
Осылайша, «Air Astana» әуе компаниясы ағымдағы жылғы 2 маусымнан бастап Астана – Ларнака бағыты бойынша жаңа әуе қатынасын ашады. Сондай-ақ, ағымдағы жылғы 4 маусымнан бастап әуе компания Алматы – Ларнака бағыты бойынша рейстерді іске қосады. Рейстер әрбір бағыт бойынша аптасына 2 рет жиілікпен «Airbus A321LR» үлгісіндегі әуе кемелерімен орындалады.
Әуе қатынасын іске қосу елдер арасындағы іскерлік, сауда-экономикалық және туристік ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға ықпал ететін болады.
Айта кетелік келесі жылдан бастап Гонконг пен Алматының арасында тікелей әуе рейсі қатынайды.