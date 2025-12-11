Қырғыздың максым ұлттық сусыны ЮНЕСКО-ның мәдени емес мұра тізіміне енді
АСТАНА. KAZINFORM — Қырғыздың ұлттық максым сусын дайындау дәстүрлі білімі ЮНЕСКО-ның мәдени емес мұралардың өкілетті тізіміне енгізілді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Бұл шешім 2025 жылғы 10 желтоқсанда Нью-Делиде өткен мәдени емес мұраны қорғау жөніндегі үкіметаралық комитеттің 20-сессиясында бір ауыздан қабылданды.
Бүгінгі таңда ЮНЕСКО-ның мәдени емес мұра тізіміне 153 елден барлығы 812 элемент енгізілген. Қырғызстаннан 16 мәдени мұра элементі қосылған, олардың арасында эпикалық «Манас, Семетей, Сейтек» трилогиясы, ала-кийіз бен шырдақ сияқты кілем тоқу өнері, көшпенділердің мұрасын жаңғырту ойындары, мәдени әртүрлілікті мерекелеу, сондай-ақ дәстүрлі ат спорты — көк бөрү және тағы басқалары бар.
Айта кетейік, 2023 жылы қырғыз әйелдерінің бас киімі — элечек ЮНЕСКО тізіміне енген болатын.
2025 жылдың қараша айында Самарқанда өткен ЮНЕСКО-ның 43-ші жалпы конференциясында Қырғызстан 22 қыркүйекті Халықаралық көшпенді мұра күні деп жариялау бастамасын ұсынды.
Айта кетейік, ЮНЕСКО 15 желтоқсанды «Түркі тілдері отбасының дүниежүзілік күні» деп белгілеген еді.