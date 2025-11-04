ЮНЕСКО 15 желтоқсанды «Түркі тілдері отбасының дүниежүзілік күні» деп белгіледі
АСТАНА.KAZINFORM - Өзбекстанның Самарқанд қаласында өткен Біріккен Ұлттар Ұйымының Білім, ғылым және мәдениет ұйымының (ЮНЕСКО) 43-ші Бас конференциясында 15 желтоқсан «Түркі тілдері отбасының дүниежүзілік күні» деп жарияланды, деп хабарлайды Анадолы.
ЮНЕСКО-ның 43-ші Бас конференциясына 194 елден 5 мыңнан астам делегат қатысты. Олар Президент Режеп Тайып Ердоғанның 15 желтоқсанды «Түркі тілдері отбасының дүниежүзілік күні» деп жариялау туралы ұсынысы бойынша қарар жобасын мақұлдады.
Түркияның ЮНЕСКО-дағы тұрақты өкілі, елші Гюльнур Айбет кездесуде сөз сөйлеп, ЮНЕСКО қамқорлығымен барлық түркі мемлекеті түркі тілдер отбасын сақтау және насихаттау үшін дайындаған ұсыныстың бірлескен демеушілеріне алғыс айтты.
Айбет тілдердің қарым-қатынас құралы ғана емес, өркениеттің жаны екенін атап өтті. Ол сондай-ақ кең аумақта 200 миллионнан астам адам сөйлейтін түркі тілдерінің отбасы ғасырлар бойы ортақ тарих пен құндылықтардан өрілген бай мәдени мұраны білдіретінін атап өтті.
15 желтоқсан түрік тіліндегі ең көне жазбаша құжат - VIII ғасырға тиесілі Орхун жазбаларының алғаш рет шешілуімен ерекше. Бұл күн түрік өркениеттерінің ортақ мәдени және көркемдік байлығын білдіреді, халықтар арасындағы мәдени жақындасу мен диалогты нығайтады.
- ЮНЕСКО Дүниежүзілік түркі тілі күнін атап өту арқылы көптілділікке, мәдени әртүрлілікке және халықтар арасындағы диалогқа деген берік міндеттемесін тағы да растайды, - деді Айбет.
ЮНЕСКО-ның 15 желтоқсанды «Түркі тілдері отбасының дүниежүзілік күні» деп жариялауына байланысты Түркі мәдениеті мен мұрасы қоры ертең Самарқандта түркі мемлекеттерінің өкілдері қатысатын конференция ұйымдастырады.
Айта кетейік, Түркияда Түркі дүниесі археологтары қауымдастығының екінші отырысы өтті.