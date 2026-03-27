Қырғызстан алғаш рет ұлттық валютасын өзі басып шығарды
АСТАНА.KAZINFORM - Қырғызстан президенті Садыр Жапаров бұл туралы өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында жариялады.
Қырғызстан басшысының айтуынша, бұған дейін ел өзінің ұлттық валютасын шығару үшін шетелге тапсырыс беруге мәжбүр болған.
- Енді бәрі өзгерді, біз басқа елдер үшін валютаны сұраныс бойынша өзіміз басып шығара алатын деңгейге жеттік. Біз валюта өндіруге арналған барлық қажетті стандарттар мен талаптарға сәйкес келетінін растайтын халықаралық сертификат алдық, - деп жазды Қырғызстан басшысы.
Ол Қырғызстанның төлқұжат, жеке куәлік, жүргізуші куәліктерін және көлік құралдарын тіркеу құжаттарын жоғары деңгейде шығаратынын атап өтті.
- Біз тек валюта ғана емес, сонымен қатар басқа елдер үшін әртүрлі мемлекеттік құжаттарды да басып шығаруға дайынбыз. Қазіргі уақытта біз бірнеше елден тапсырыс қабылдап жатырмыз. Осы сертификаттың арқасында біздің өнімдеріміздің қауіпсіздігі ең жоғары деңгейде. Басқаша айтқанда, мұндай құжаттарды жалған жасау мүмкін емес. Сонымен қатар, бағалар қолжетімді болады, - деп қосты Садыр Жапаров.
Айта кетейік, Қырғызстан өз тарихында алғаш рет 2023 жылы өзінің ұлттық төлқұжатын басып шығара бастады. Сондай-ақ ел 2025 жылдың сәуірінде басқа елдерге төлқұжат бере бастаған.
Сонымен қатар, өткен жылдың 3 қарашасында үкімет жаңартылған дизайны мен жақсартылған қауіпсіздік мүмкіндіктері бар жалпы азаматтық төлқұжаттар мен жеке куәліктердің 2025 жылғы үлгісін енгізді.
