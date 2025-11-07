Қырғызстан алғашқы мемлекеттік стейблкойнын шығарды
АСТАНА.KAZINFORM — Қырғызстан әлемдегі алғашқы нағыз физикалық алтын жалатылған мемлекеттік USDKG стейблкойнын шығарды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Тіркеуді Қырғызстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы нарықтарын реттеу және қадағалау жөніндегі мемлекеттік қызметі жүргізді. USDKG АҚШ долларына 1 USDKG = 1 АҚШ доллары қатынасында бекітілген және алтын жалатылған. Бұл оны алтын мен блокчейн технологиясының сенімділігін біріктіретін бірегей құралға айналдырады.
— Қырғызстан ресми түрде алтын жалатылған мемлекеттік стейблкоин шығарған әлемдегі алғашқы ел болды. USDKG-ның алғашқы шығарылымы және орталықтандырылған, орталықтандырылмаған биржаларда тізімге енгізілуі алдағы күннің жоспарында. Бұл шығарылым цифрлық экономиканы дамытуға және Қырғызстан Республикасының қаржылық егемендігін нығайтуға бағытталған пилоттық жобаның бөлігі ретінде жүзеге асырылды, — делінген мәлімдемеде.
Жобаның ұлттық стейблкоин KGST және цифрлық сомды әзірлеу бастамасымен байланысты емес екені аталып өтті. Оларды Виртуалды активтер мен блокчейн технологияларын дамыту жөніндегі ұлттық кеңес қарастырып жатыр. Бұл ортақ цифрлық стратегия аясында жүзеге асырылатын параллель бастамалар, бірақ мақсаттары, механизмдері және қолдауы әртүрлі.
