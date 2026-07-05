Қырғызстан аумағында жер сілкінісі тіркелді
АСТАНА. KAZINFORM — Қырғызстан аумағында жер сілкінісі болды. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық ядролық орталығы мәлім етті.
ҚР Ұлттық ядролық орталығы Геофизикалық зерттеулер институты Деректер орталығының жедел мәліметіне сәйкес, 2026 жылғы 5 шілдеде Астана уақытымен сағат 05:50–де (Гринвич уақыты бойынша 00:50) Қырғызстан аумағында жер сілкінісі тіркелді.
Жер сілкінісінің ошағының координаттары: 42,57° солтүстік ендік, 75,42° шығыс бойлық.
Жер сілкінісінің магнитудасы mb=4,1, энергетикалық класы K=9,2 болды.
Еске салайық, бұған дейін Тараз қаласынан солтүстік-шығысқа қарай 63 шақырым жерде де жер сілкінісі тіркелген болатын.