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    Қырғызстан аумағында жер сілкінісі тіркелді

    АСТАНА. KAZINFORM — Қырғызстан аумағында жер сілкінісі болды. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық ядролық орталығы мәлім етті. 

    Қырғызстан аумағында жер сілкінісі тіркелді
    Фото: Анадолы

    ҚР Ұлттық ядролық орталығы Геофизикалық зерттеулер институты Деректер орталығының жедел мәліметіне сәйкес, 2026 жылғы 5 шілдеде Астана уақытымен сағат 05:50–де (Гринвич уақыты бойынша 00:50) Қырғызстан аумағында жер сілкінісі тіркелді.

    Жер сілкінісінің ошағының координаттары: 42,57° солтүстік ендік, 75,42° шығыс бойлық.

    Жер сілкінісінің магнитудасы mb=4,1, энергетикалық класы K=9,2 болды.

    Еске салайық, бұған дейін Тараз қаласынан солтүстік-шығысқа қарай 63 шақырым жерде де жер сілкінісі тіркелген болатын.

    Әлем жаңалықтары Қырғызстан Жер сілкінісі
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
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