    23:14, 30 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Қырғызстан халқы 7,4 млн адамға жақындап қалды

    АСТАНА. KAZINFORM –  Қырғыз Республикасының тұрақты халқының саны 2025 жылдың қаңтар–қазан айларында 103,4 мың адамға, яғни 1,4 пайызға артты және 2025 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша 7 млн 385 мың адам болды, деп хабарлайды Кабар.

    Фото: Кабар

    Мұндай деректер Ұлттық статистика комитетінің материалдарында жарияланды.

    Мемлекеттік «Қызмат» мекемесінің деректері бойынша, 2025 жылдың қаңтар–қазан айларында азаматтық хал актілерін тіркеу (АХАТ) органдарында 117,3 мың жаңа туған нәресте тіркелген, бұл 1 000 тұрғынға шаққанда 19,2 (2024 жылдың қаңтар–қазан айларында — 20,1).

    Сондай-ақ 27,0 мың адам қайтыс болған, бұл 1 000 тұрғынға шаққанда 4,4 (2024 жылдың қаңтар–қазан айларында — 4,5).

    Нәтижесінде, халықтың табиғи өсімі 90,3 мың адамды, немесе 1 000 тұрғынға шаққанда 14,8 болды (2024 жылдың қаңтар–қазан айларында — 15,6).

    2025 жылдың қаңтар–қазан айларында халықтың табиғи өсімінің ең жоғары деңгейі Баткен, Ош, сондай-ақ Жалал-Абад облыстарында байқалса, ең төмен көрсеткіш Бишкек қаласында тіркелді.

    Айта кетелік Қырғызстанның соңғы сайлау округіндегі депутаттар қашан сайланатыны туралы жазған едік.

