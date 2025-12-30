Қырғызстанның соңғы сайлау округіндегі депутаттар қашан сайланады
АСТАНА.KAZINFORM - Қырғызстан Республикасының Сайлау және референдумдар жөніндегі орталық комиссиясы №13 көп мандатты сайлау округіндегі Жоғарғы Кеңес (Парламент) депутаттарының қайта сайлау күнін белгіледі, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
ОСК қаулысына сәйкес, сайлау 2026 жылдың 1 наурызында өтеді. №13 сайлау округінде парламенттің үш мүшесі бес жылдық мерзімге сайланады. Заңға сәйкес, Қырғыз Республикасындағы Жоғарғы Кеңес депутаттарының қайта сайлауын өткізу үшін сайлау процесі үштен бірге қысқартылды.
Қайта сайлауды дайындау және өткізуге республикалық бюджеттен 18 507 000 сом бөлінеді.
Айта кетейік, Қырғызстанда 30 қарашада Жоғарғы Кеңес депутаттарының кезектен тыс сайлауы өтті. Дауыс беру процесі толығымен автоматтандырылды.
3 желтоқсанда Қырғыз Республикасының Орталық сайлау комиссиясы бірқатар бұзушылықтарға байланысты №13 көп мандатты сайлау округінде Жогорку Кенеш депутаттарының мерзімінен бұрын сайлауын жарамсыз деп таныды.