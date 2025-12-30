KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    18:46, 30 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Қырғызстанның соңғы сайлау округіндегі депутаттар қашан сайланады

    АСТАНА.KAZINFORM - Қырғызстан Республикасының Сайлау және референдумдар жөніндегі орталық комиссиясы №13 көп мандатты сайлау округіндегі Жоғарғы Кеңес (Парламент) депутаттарының қайта сайлау күнін белгіледі, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.

    Когда пройдут повторные выборы депутатов по последнему округу в Кыргызстане
    Фото: Қырғызстан Президентінің баспасөз қызметі

    ОСК қаулысына сәйкес, сайлау 2026 жылдың 1 наурызында өтеді. №13 сайлау округінде парламенттің үш мүшесі бес жылдық мерзімге сайланады. Заңға сәйкес, Қырғыз Республикасындағы Жоғарғы Кеңес депутаттарының қайта сайлауын өткізу үшін сайлау процесі үштен бірге қысқартылды.

    Қайта сайлауды дайындау және өткізуге республикалық бюджеттен 18 507 000 сом бөлінеді.

    Айта кетейік, Қырғызстанда 30 қарашада Жоғарғы Кеңес депутаттарының кезектен тыс сайлауы өтті. Дауыс беру процесі толығымен автоматтандырылды.

    3 желтоқсанда Қырғыз Республикасының Орталық сайлау комиссиясы бірқатар бұзушылықтарға байланысты №13 көп мандатты сайлау округінде Жогорку Кенеш депутаттарының мерзімінен бұрын сайлауын жарамсыз деп таныды.

    Тегтер:
    Сайлау Депутат Қырғызстан
    Еркежан Смағұлова
    Еркежан Смағұлова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар