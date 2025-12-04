Қырғызстанда бір сайлау округіндегі парламент депутаттарының сайлауы жарамсыз деп танылды
АСТАНА.KAZINFORM — Қырғызстан Республикасының Сайлау және референдумдар жөніндегі орталық комиссиясы бірқатар бұзушылықтарға байланысты № 13 көп мандатты сайлау округіндегі Жогорку Кенеш (Парламент) депутаттарының мерзімінен бұрын сайлауын жарамсыз деп таныды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
ОСК мәліметі бойынша, әлеуметтік желілерде № 13 сайлау округіндегі Жогорку Кенеш (Парламент) депутаттығына кандидаттардың бірнеше сайлау учаскесінде азаматтардың сайлау құқықтарын өрескел бұзғанын көрсететін фотосуреттер мен видеолар тараған. Дауыстарды сатып алу және сайлаушылардың еркіне әсер ету жағдайлары байқалды, олар фото және видео дәлелдермен расталды.
Түскен арыз-шағымдарды тексеру үшін ОСК сайлау учаскелерінен алынған видеоларды қарап шықты. Нәтижесінде, сайлау күні № 13 сайлау округіндегі 35 сайлау учаскесінде бақылаушы ретінде тіркелген кандидат өкілдері дауыс беру процесі кезінде сайлаушылар әрекетін бақылау үшін смартфон камераларын заңсыз орнатқан. Бұл дауыс беру құпиялылығын бұзады.
— 35 сайлау учаскесінде сайлаушылардың еркіне әсер еткен заң бұзу болған. Дауыс беру құпиялылығы бұзылды, кандидат өкілдері сайлау учаскелерін бақылады және сайлау комиссияларының жұмысына қысым жасалды. Сондықтан № 13 сайлау округінде дауыс беру нәтижелерін анықтау мүмкін емес, — деп атап өтті Орталық сайлау комиссиясы.
Қырғыз Республикасының Орталық сайлау комиссиясы № 13 көп мандатты сайлау округінде Қырғыз Республикасы Жогорку Кенешінің депутаттарын кезектен тыс сайлау нәтижелерін жойды.
Осы округте Қырғыз Республикасы Жогорку Кенешінің депутаттарын кезектен тыс сайлауға қатысқан он төрт кандидатқа қайтадан сайлауға түсуге рұқсат етілмейді.
Заңға сәйкес, қайта сайлауды Орталық сайлау комиссиясы бір ай ішінде белгілейді және екі ай ішінде өткізеді.
Айта кетейік, Қырғызстанда 30 қарашада Жогорку Кенешке (Парламент) кезектен тыс сайлау өтті.
Дауыс беру процесі толығымен автоматтандырылды.