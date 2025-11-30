Қырғызстанда парламент сайлауы өтіп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM – Бүгін, 30 қараша күні, Қырғызстанда Жогорку Кенешке 30 сайлау округі бойынша кезектен тыс парламент сайлауы өтіп жатыр. Дауыс беру жергілікті уақытпен 08:00-де басталып, 20:00-ге дейін жалғасады, деп хабарлайды Кабар.
Қырғызстанның Орталық сайлау комиссиясының мәліметінше, сайлау учаскелері елдің барлық өңірінде ашық. Онда бақылаушылар, учаскелік комиссия қызметкерлері және құқық қорғау органдарының өкілдері жұмыс істеп жатыр. Биылғы сайлау мажоритарлық жүйе бойынша өтуде: әр округтен үш кандидат парламентке өтеді.
ОСК сайлау заңнамада қарастырылған барлық рәсімдерге сай ұйымдастырылғанын, оның ішінде электронды сәйкестендіру жүйелерінің қолданылып жатқанын атап өтті. Учаскелер жабылғаннан кейін дауыстарды санау басталады, алдын ала нәтижелер 1 желтоқсанға қараған түні жариялануы мүмкін.
29 қарашада Қырғызстанда жергілікті уақытпен 08:00-де кандидаттардың сайлауалды үгіт-насихаты аяқталып, «тыныштық күні» өтті.
Бұған дейін хабарланғандай, Жогорку Кенеш депутаттарын кезектен тыс сайлауға 467 кандидат тіркелген, олардың алтауы кейінірек сайлауға қатысудан бас тартты. Жалпы аккредиттелген халықаралық бақылаушылар саны – 788 адам.
Еске салайық, Қазақстанда Қырғызстан азаматтары үшін Астана (ҚР-дағы Қырғызстан Елшілігі), Алматы (ҚР-дағы Қырғызстан Бас консулдығы), Атырау және Қарағанды қалаларында сайлау учаскелері ашылған еді. Сонымен қатар, 5 қарашада Алматы, Тараз және Шымкент қалаларында қосымша үш учаске құрылған.