Парламенттік сайлауда дауыс беру толығымен автоматтандырылған — Қырғызстан Президенті
БІШКЕК. KAZINFORM – Қырғыз Республикасының Президенті Садыр Жапаров Қырғызстанның Жогорку Кенеш депутаттарын сайлауда дауыс берді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Дауыс беру рәсімі аяқталғаннан кейін қырғыз көшбасшысы БАҚ-қа мәлімдеме жасады.
— Сайлауда дауыс беру процесі толығымен автоматтандырылған. Бұрынғыдай, сайлау нәтижелерінің бұрмалануына әкелуі мүмкін адам факторының араласуына жол берілмейді. Естеріңізде болса, бұрын сайлау процесіне бюллетеньдер мен басқа да араласулар болған. Қазір бұл жоқ және болмайды. Сонымен қатар, сайлаушылар Алай, Али-Буку, Чаткал немесе Ат-Башиге барудың орнына жақын маңдағы сайлау учаскесінде дауыс бере алады, — деді Садыр Жапаров.
Президенттің айтуынша, келесі сайлауда заманауи технологиялар да қолданылады.
— Енді цифрлық төлқұжатпен Тундук қосымшасында дауыс беруге болады. Процедура толығымен автоматтандырылған. Сайлау процесіне ешқандай араласу мүмкін емес. Мәселе тек сайлаушыларға пара беру болып қала береді. Алайда тиісті органдар мұндай әрекеттерге жедел ден қояды, - деді Қырғыз көшбасшысы ел азаматтарына.
Айта кетейік, бүгін, 30 қараша күні Қырғызстанда Жогорку Кенешке 30 сайлау округі бойынша кезектен тыс парламент сайлауы өтіп жатыр. Дауыс беру жергілікті уақытпен 08:00-де басталып, 20:00-ге дейін жалғасады.
Биылғы сайлау мажоритарлық жүйе бойынша өтіп жатыр: әр округтен үш кандидат парламентке өтеді.
ОСК сайлау заңнамада қарастырылған барлық рәсімдерге сай ұйымдастырылғанын, оның ішінде электронды сәйкестендіру жүйелерінің қолданылып жатқанын атап өтті. Учаскелер жабылғаннан кейін дауыстарды санау басталады, алдын ала нәтиже 1 желтоқсанға қараған түні жариялануы мүмкін.
29 қарашада Қырғызстанда жергілікті уақытпен 08:00-де кандидаттардың сайлауалды үгіт-насихаты аяқталып, «тыныштық күні» өтті.
Бұған дейін хабарланғандай, Жогорку Кенеш депутаттарын кезектен тыс сайлауға 467 кандидат тіркелген, олардың алтауы кейінірек сайлауға қатысудан бас тартты. Жалпы аккредиттелген халықаралық бақылаушылар саны – 788 адам.
Еске салайық, Қазақстанда Қырғызстан азаматтары үшін Астана (ҚР-дағы Қырғызстан Елшілігі), Алматы (ҚР-дағы Қырғызстан Бас консулдығы), Атырау және Қарағанды қалаларында сайлау учаскелері ашылған еді. Сонымен қатар, 5 қарашада Алматы, Тараз және Шымкент қалаларында қосымша үш учаске құрылған.
Қырғызстан Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Султан Макилов брифинг барысында сайлау процесі кезінде тіркелген 256 заңбұзушылық туралы хабарлама түскенін мәлімдеді.
Оның айтуынша, 9 дерек бойынша «Дауыс сатып алу» бабымен қылмыстық іс қозғалды.
Президент Садыр Жапаровты Жогорку Кенеш сайлауының табысты өтуімен құттықтады.