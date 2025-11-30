Қырғызстандағы сайлау: ІІМ дауыс сатып алуға қатысты 9 қылмыстық іс қозғады
АСТАНА. KAZINFORM – Қырғызстан Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Султан Макилов брифинг барысында сайлау процесі кезінде тіркелген 256 заңбұзушылық туралы хабарлама түскенін мәлімдеді, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
Оның айтуынша, 9 дерек бойынша «Дауыс сатып алу» бабымен қылмыстық іс қозғалды.
«Бішкекте – 5, Шу облысында – 2, Жалал-Абад облысында 2 қылмыстық іс тіркелді. 12 адамға айып тағылды. Әрбір факті бойынша тергеу іс-шаралары жүргізіліп жатыр», – деді ол.
Қоғамдық қауіпсіздік пен сайлау процесінің ашықтығын қамтамасыз ету үшін 14 мыңнан астам ішкі істер органдарының қызметкері күшейтілген режимде жұмыс істеуде.
Султан Макиловтың айтуынша, ІІМ орталық аппаратының қызметтер мен бөлім басшылары Жогорку Кенеш депутаттарын кезектен тыс сайлау кезінде өңірлерге жіберіліп, қауіпсіздікті үйлестіруді қадағалап отыр.
Еске салайық, бүгін Қырғызстанда Жогорку Кенеш депутаттарын кезектен тыс сайлау өтіп жатыр. Азаматтар 30 көпмандатты аумақтық округте дауыс беруде. Әр округтен 3 депутат сайланады, олардың қатарында кемінде бір әйел болуы тиіс. Жалпы 90 депутат мандат алады.
Шетелде тұратын қырғызстандықтар үшін 34 елдің 89 қаласында 100 дауыс беру учаскесі жұмыс істеп тұр. Қазақстанда Қырғызстан азаматтары дауыс бере алатын учаскелер Астанада (ҚР-дағы Қырғызстан Елшілігі), Алматыда (Қырғызстанның Бас консулдығы), Атырау мен Қарағандыда ашылды. Қосымша үш учаске Алматы, Тараз және Шымкент қалаларында құрылды.
Сағат 10:00-дегі дерек бойынша сайлаушылардың жалпы келуі 3,89% (167 072 адам), шетелдегі учаскелерде – 1559 адам дауыс берген.
Қырғызстан ОСК мәліметінше, сайлауға дауыс беру құқығы бар 4 294 243 азамат тіркелген: оның 2 081 514-і ер азамат, 2 212 729-ы әйелдер.
Кезектен тыс сайлауға 467 кандидат тіркеліп, олардың жетеуі кейін бас тартқан. Сайлауды бақылау үшін 788 халықаралық бақылаушы аккредиттелген.
Қырғызстан Президенті Садыр Жапаров халыққа үндеуінде парламент сайлауының өту барысын жеке өзі бақылауға ниетті екенін айтты.
Дауыс беру жергілікті уақытпен 20:00-де аяқталады.