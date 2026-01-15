KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    15:08, 15 Қаңтар 2026

    Қырғызстан көлік саудасына салынатын салықты алып тастады

    АСТАНА.KAZINFORM - Қырғызстанда 2029 жылдың 1 қаңтарына дейін жеңіл автокөліктерді сатуға салық жеңілдіктері енгізілді, деп хабарлайды Қырғызстан Республикасының Мемлекеттік салық қызметі.

    Продажа автомобилей освобождена от налогов в Кыргызстане
    Фото: Freepik

    Бұл шаралар халыққа салынатын салық ауыртпалығын азайтуға және автомобиль нарығындағы ашықтықты арттыруға бағытталған.

    Қырғызстан Республикасының Салық кодексіне қабылданған түзетулерге сәйкес, келесі салық жеңілдіктері қарастырылған:

    * жеке тұлғалардың (жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардан басқа) күнтізбелік жыл ішінде екіден көп көлік сатуы жүйелі қызмет болып саналмайды;

    * жеке тұлғалардың жеңіл автокөліктерді сатуы табыс салығына жатпайды;

    * көліктерді сатудан түскен табыс корпоративтік табыс салығынан босатылады;

    * жеңіл автокөліктерді жеткізу ҚҚС-тан босатылады;

    * жеңіл автокөліктерді сату салықтан босатылады.

    Сонымен қатар, жеке тұлғалар (жеке кәсіпкерлерден басқа) 2026 жылдың 1 қаңтарына дейін автокөліктерді сатудан алынған табыс бойынша салықтарды, айыппұлдарды және санкцияларды төлеуден босатылады.

    Бұған дейін Қырғызстан құрылыс саласынан тендер жүйесін алып тастауды көздеп отырғанын хабарлаған едік.

     

    Еркежан Смағұлова
    Автор
