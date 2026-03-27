Қырғызстан крематорий құрылысын кейінге қалдырмақ
АСТАНА.KAZINFORM - Қырғызстан крематорийлерді пайдалануға беруді және кремация ережелерін 2040 жылдың 1 қаңтарына дейін кейінге қалдыруды ұсынып отыр.
Тиісті заң жобасы қоғамдық талқылауға ұсынылды.
Ел заңнамасында тиісті жерлеу рәсімдері бар крематорий салу мүмкіндігі көзделгені аталып өткен.
Алайда, қазіргі уақытта Қырғызстанда крематорийлерді пайдалану үшін қажетті инфрақұрылым жоқ. Сонымен қатар, крематорийлерді салу мен пайдалануға арналған қаржыландыру көздерін, экологиялық және санитарлық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау, сондай-ақ оларды орналастыру мен пайдалану рәсімдерін қосымша қарастыру қажет. Ұйымдастырушылық, әлеуметтік-мәдени және басқа да аспектілерді одан әрі талдау қажет. Заң жобасында жерлеу және жерлеу қызметтері туралы заңның тиісті бабын 2040 жылдың 1 қаңтарына дейін тоқтата тұру ұсынылады.
