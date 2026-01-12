Қырғызстан металл сынықтары мен қалдықтарын экспорттауға салынған тыйым мерзімін ұзартады
АСТАНА.KAZINFORM - Қырғызстан Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан тысқары жерлерге қара металл сынықтары мен қалдықтарын экспорттауға уақытша тыйым салуды алты айға ұзартуды ұсынып отыр, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Министрлер кабинетінің қаулы жобасы қоғамдық талқылауға ұсынылды. Құжатқа сәйкес, тыйым салу қара металл сынықтары мен қалдықтарын, сондай-ақ ЕАЭО ТН ВЭД коды 7204 бойынша жіктелген қайта балқытуға арналған қара металл құймаларын (заряд құймаларын) экспорттауға қолданылады.
Бұл шаралар ішкі нарықты қолдауға, атап айтқанда, отандық металлургиялық компанияларды шикізатпен қамтамасыз ету және жоғары сапалы қайталама металл сынықтарына деген жоғары сұранысты қанағаттандыруға бағытталған.
Қайта өңдеу нәтижесінде алынған қара металл сынықтары мен қалдықтарынан жасалған дайын өнімдерді экспорттауға тыйым салынбағаны аталып өтті.
Бұған дейін Қырғызстанның электронды темекі импортына уақытша тыйым салғаны хабарланған болатын.