Қырғызстан мұнай экспортына тыйым салды
АСТАНА. KAZINFORM – Қырғызстанның министрлер кабинеті мұнай мен мұнай өнімдерін елден Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан тысқары жерлерге шығаруға уақытша тыйым салды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Қырғызстан Үкіметі қол қойған қаулыға сәйкес, ЕАЭО TN VED коды 2709 бойынша жіктелген мұнайды және ЕАЭО TN VED коды бойынша 2710 санаттағы мұнай өнімдерін автомобиль және теміржол көлігімен экспорттауға уақытша тыйым салынды. Тек отандық мұнай өңдеу зауыттары өндіретін мазут және қыздыру мазутын (ЕАЭО TN VED коды 2710) шығаруға рұқсат етіледі.
Шешім ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Естеріңізге сала кетейік, 30 қыркүйекте Ресей үкіметі ішкі отын нарығындағы тұрақтылықты сақтау үшін бензин экспортына уақытша тыйым салу мерзімін ұзартып, отынның басқа түрлеріне шектеу қойған болатын. Шектеу 2025 жылдың 31 желтоқсанына дейін күшінде болады және барлық экспорттаушыларға, соның ішінде тікелей өндірушілерге де қатысты.
Еске сала кетейік, бұған дейін әлемде мұнайға сұраныс тәулігіне 378 млн баррельге дейін артатынын хабарлағанбыз.