Қырғызстан мұнай мен мұнай өнімдерін экспорттауға уақытша тыйым салды
АСТАНА.KAZINFORM - Қырғызстан ішкі нарықты отынмен қамтамасыз ету және тапшылық болдырмау үшін мұнай мен мұнай өнімдерін автомобиль және теміржол арқылы экспорттауға уақытша тыйым салды, деп хабарлайды Қырғызстан Республикасы Министрлер Кабинетінің сайты.
Тиісті қаулы Министрлер Кабинетінде қабылданды.
Құжатқа сәйкес, тыйым ішкі нарық мұнай өнімдерімен толыққанға дейін немесе Еуразиялық экономикалық одақ (ЕАЭО) шеңберінде мұнай мен мұнай өнімдерінің ортақ нарығы қалыптасқанға дейін күшінде қалады.
Шектеулер мұнай мен мұнай өнімдерін, соның ішінде бензин, дизель отынын және ЕАЭО сыртқы экономикалық қызметінің тауар номенклатурасы бойынша жіктелген басқа да отындарды экспорттауға қолданылады.
Алайда, тыйым Қырғызстаннан тыс жерлерге өңдеу үшін экспортталатын, кейіннен елге тазартылған өнімдерді міндетті түрде әкелетін нафтаға, мазутқа және қыздыру майына қолданылмайды. Мемлекеттік шекарадан өтетін көліктердің стандартты отын бактарында сақталатын мұнай өнімдеріне де ерекшелік енгізілді.
Сондай-ақ, қаулыда Қырғыз Республикасына мұнай мен мұнай өнімдерінің кейбір түрлерін автомобиль көлігімен импорттауға уақытша тыйым салу 2027 жылдың 1 сәуіріне дейін тоқтатылады.
Министрлер кабинеті қабылданған шаралар ішкі мұнай және мұнай өнімдері нарығының тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз етуге, энергетикалық қауіпсіздікті қорғауға, мұнай өнімдерінің тапшылығын болдырмауға және елдің ішкі қажеттілігін қанағаттандыру үшін үздіксіз жеткізілімді қамтамасыз етуге бағытталғанын атап өтті.
Айта кетелік Қырғызстанда АИ-95 бензиніне мемлекеттік баға реттеуі алынып тасталған еді.