Қырғызстан тұрмыстық зорлық-зомбылықпен күресті күшейтті
БІШКЕК. KAZINFORM – Қырғызстан президенті Садыр Жапаров тұрмыстық зорлық-зомбылыққа байланысты қылмыстар үшін жазаны қатаңдататын заңға қол қойды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Жогорку Кенеш заңды 2025 жылғы 11 қыркүйекте қабылдады.
Құқықбұзушылық туралы кодекске және «Тұрмыстық зорлық-зомбылықтан сақтау және қорғау туралы» Заңға түзетулер келесі өзгерістер ұсынылған:
* қамауға алу мерзімі 7 күннен 14 тәулікке дейін ұзартылды;
* 3 айға дейінгі мерзімге сот белгілеген тұрмыстық зорлық-зомбылыққа байланысты құқық бұзушылықтар үшін электрондық бақылауға тыйым салу және (немесе) шектеулер енгізілген;
* «Тұрмыстық зорлық-зомбылық» 70-бабы «қудалау» ұғымымен толықтырылады;
* Тұрмыстық зорлық-зомбылықпен байланысты құқық бұзушылық жасаған адамның түзеу бағдарламасын немесе электрондық бақылау арқылы белгіленген тыйым салуларды және (немесе) шектеулерді сақтамауы 7 күннен 14 тәулікке дейінгі мерзімге қамауға алумен жазаланады;
* Ішкі істер органдарына тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы әрбір хабарлама үшін тәуекелді бағалауды жүргізу өкілеттігі беріледі.
Бұған дейін Қырғыз Республикасының Президент әкімшілігі әйелдер мен балаларға зорлық-зомбылық жасап, өлтіргендерге қатысты өлім жазасын енгізуді көздейтін Конституцияға түзетулер енгізу туралы бастама көтерді.