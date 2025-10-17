KZ
    17:20, 17 Қазан 2025 | GMT +5

    Қырғызстан тұрмыстық зорлық-зомбылықпен күресті күшейтті

    БІШКЕК. KAZINFORM – Қырғызстан президенті Садыр Жапаров тұрмыстық зорлық-зомбылыққа байланысты қылмыстар үшін жазаны қатаңдататын заңға қол қойды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі. 

    Фото: pixabay

    Жогорку Кенеш заңды 2025 жылғы 11 қыркүйекте қабылдады.

    Құқықбұзушылық туралы кодекске және «Тұрмыстық зорлық-зомбылықтан сақтау және қорғау туралы» Заңға түзетулер келесі өзгерістер ұсынылған:

    * қамауға алу мерзімі 7 күннен 14 тәулікке дейін ұзартылды; 

    * 3 айға дейінгі мерзімге сот белгілеген тұрмыстық зорлық-зомбылыққа байланысты құқық бұзушылықтар үшін электрондық бақылауға тыйым салу және (немесе) шектеулер енгізілген;

    * «Тұрмыстық зорлық-зомбылық» 70-бабы «қудалау» ұғымымен толықтырылады; 

    * Тұрмыстық зорлық-зомбылықпен байланысты құқық бұзушылық жасаған адамның түзеу бағдарламасын немесе электрондық бақылау арқылы белгіленген тыйым салуларды және (немесе) шектеулерді сақтамауы 7 күннен 14 тәулікке дейінгі мерзімге қамауға алумен жазаланады;

    * Ішкі істер органдарына тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы әрбір хабарлама үшін тәуекелді бағалауды жүргізу өкілеттігі беріледі. 

    Бұған дейін Қырғыз Республикасының Президент әкімшілігі әйелдер мен балаларға зорлық-зомбылық жасап, өлтіргендерге қатысты өлім жазасын енгізуді көздейтін Конституцияға түзетулер енгізу туралы бастама көтерді.  

    Зарина Туғанбаева
    Зарина Туғанбаева
    Автор
