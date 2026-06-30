Қырғызстан Ұлттық банкі 222,55 миллион долларлық рекордтық интервенция жүргізді
АСТАНА.KAZINFORM - Қырғызстан Ұлттық банкі жыл басынан бергі ең ірі валюталық сауданы 222,55 миллион долларға жүзеге асырды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бішкектегі тілшісі.
Бұл валюталық интервенция жыл басынан бергі сегізінші болды. Қырғызстан Республикасы Ұлттық банкінің 2026 жылғы маусым айының соңындағы шетел валютасын сатуының жалпы көлемі 1,286 миллиард долларға жетті.
Мәміле құрылымына сәйкес, сол күні есеп айырысумен 66,3 миллион доллар, ал басқа күндері есеп айырысумен 156,25 миллион доллар сатылды.
Бұған дейін Парламент палаталарының бірлескен отырысында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан экономикасын жаңа үлгіге көшіруге қатысты пікір айтты.