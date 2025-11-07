Қырғызстан ЮНЕСКО Атқарушы кеңесінің мүшесі болып қайта сайланды
БІШКЕК. KAZINFORM — 2025 жылғы 7 қарашада Өзбекстанның Самарқан қаласында өткен Білім, ғылым және мәдениет мәселелері жөніндегі Біріккен Ұлттар Ұйымының (ЮНЕСКО) 43-ші Бас конференциясы аясында өткен дауыс беру нәтижесінде Қырғыз Республикасы 2025–2029 жылдарға ЮНЕСКО Атқарушы кеңесінің құрамына сәтті сайланды, деп жазды Кабар агенттігі.
Сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша, Атқарушы кеңес — ЮНЕСКО-ның негізгі басқарушы органы болып табылады. Ол Бас конференцияның жұмысына дайындық жүргізу, оның шешімдерін іске асыру, сондай-ақ ұйымның стратегиялық және бағдарламалық басымдықтарын анықтау үшін жауапты. Кеңес құрамында төрт жылға сайланатын 58 мүше мемлекет бар.
Естеріңізге сала кетейік, Қырғызстан бұған дейін 2019–2023 жылдары аталмыш органның мүшесі ретінде өз міндеттерін тиімді атқарған.
Сонымен қатар, 2012–2016 жылдары Қырғызстан ЮНЕСКО-ның Мәдениетаралық мұраларды қорғау үкіметаралық комитетінің мүшесі болған, ал 2017–2021 жылдары ЮНЕСКО-ның Дүниежүзілік мұра комитетінде және ЮНЕСКО-ның Халықаралық коммуникацияны дамыту бағдарламасының Үкіметаралық кеңесінде өкілдік жасаған.
Елдің Атқарушы кеңеске қайта сайлануы оның ЮНЕСКО бағдарламалары мен мақсаттарына белсенді қатысуын, тұрақты даму мақсаттарын ілгерілетуге қосқан үлесін, сондай-ақ мемлекеттер қауымдастығы тарапынан жоғары сенімін дәлелдейді.
Атқарушы кеңес құрамына мүше болу Қырғызстанға ЮНЕСКО-ның стратегиялық бағыттарын қалыптастыруға, ел мен Орталық Азия өңірінің басымдықтарын алға жылжытуға, білім, ғылым, мәдениет және коммуникация саласындағы халықаралық ынтымақтастықты нығайтуға мүмкіндік береді.
Бұл сайлау Қырғызстанның көпжақты дипломатия принциптеріне беріктігін, кіші мемлекеттердің халықаралық процестерге конструктивті үлесін көрсететінін, сондай-ақ елдің ұлттық мүдделерін ілгерілету мен халықаралық беделін нығайту бағытында Сыртқы істер министрлігі, Қырғызстанның ЮНЕСКО жанындағы Тұрақты өкілдігі және Ұлттық комиссияның белсенді күш-жігерінің арқасында жүзеге асқанын көрсетеді.
Еске сала кетейік, бұған дейін ЮНЕСКО-ның жаңа бас директоры болып Халед әл-Анани тағайындалғанын жазған болатынбыз.