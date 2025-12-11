Қырғызстан Жаңа жылдық отшашуларды қолданбауға шақырды
АСТАНА.KAZINFORM - Қырғызстанның Табиғи ресурстар, қоршаған орта және техникалық қадағалау министрлігі мемлекеттік органдар мен қала әкімдіктеріне осы мерекелік маусымда Жаңа жылдық отшашуларды қолданбауды ұсынады, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Министрлік бұл шешімді пиротехниканың заттардың атмосфераға кері әсерімен байланыстырды. Ондай заттар, әсіресе қыста, температураның өзгеруі кезінде ластаушы заттардың концентрациясы күрт артатынын атап өтті.
Сонымен қатар, пиротехника қатты қалдықтардың айтарлықтай мөлшерін шығарады және өрт қаупін арттырады.
Министрлік қоршаған ортаға зиян келтірмейтін, мерекелік атмосфераны сақтауға көмектесетін жарықтандыру қондырғыларын, жарықдиодты жарықтандыру және дрон шоулары сияқты заманауи, экологиялық таза баламаларды пайдалануды ұсынды.
Сондай-ақ Қырғызстан Жаңа жылдық безендіру кезінде энергия тиімділігін ескереді.