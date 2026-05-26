Қырғызстан жанармай материалдарын жеткізуді субсидиялай бастады
АСТАНА.KAZINFORM - Елдің Министрлер кабинетінің шешімімен жанар-жағармай импорттаушыларына уақытша субсидиялар және отын бағасын мемлекеттік реттеу ресми түрде енгізілді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бішкектегі тілшісі.
Бұл шаралар экономикалық қауіпсіздікті, ел халқын жанар-жағармай материалдарымен үздіксіз қамтамасыз етуге және ұлттық экономика субъектілеріне мемлекеттік қолдау көрсетуге бағытталған.
Қабылданған қаулыға сәйкес, шешім 2026 жылдың 25 мамырынан 30 қыркүйегіне дейін күшінде болады. Субсидия компанияларға сатып алу бағасы мен мемлекет белгілеген баға арасындағы айырмашылық ретінде төленеді.
Түрксіб және Сарыағаш теміржол станцияларынан жеткізілімдерге негізделген төлемдерді есептеу үшін келесі бағалар бекітілді:
* АИ-92 бензині - тоннасына 860 доллар;
* АИ-95 бензині - тоннасына 940 доллар;
* Дизель отыны - тоннасына 950 доллар;
* Сұйытылған мұнай газы - тоннасына 575 доллар.
АИ-95 бензині ресми түрде әлеуметтік маңызы бар тауарлар тізіміне енгізілді.
Экономика министрлігіне отынның бөлшек саудадағы шекті бағаларын белгілеу тапсырылды.
Бензин, дизель отыны және сұйытылған мұнай газын өндіру және импорттау кезіндегі акциздерді төлеу мерзімі де өзгертілді. Енді төлемдерді есепті салық кезеңінен кейінгі айдың 20-сына дейін жасауға болады.
Сонымен қатар, мұнай өнімдерінің кейбір түрлерін автомобиль көлігімен импорттауға тыйым салу 30 қыркүйекке дейін алынып тасталды.
Бұған дейін еліміз отын бағасының өсуін тежеу үшін бензин мен дизель отынына салықтарды уақытша төмендетуді ұсынып жатқаны хабарланған болатын.