Қырғызстанда алғашқы 12 жылдық мектеп аттестаты 2029 жылы беріледі
АСТАНА.KAZINFORM - Қырғызстан президенті Садыр Жапаров бұл туралы «Кабар» ақпарат агенттігіне берген сұхбатында мәлімдеді, деп хабарлайды Kazinform.
Қырғызстан басшысы 12 жылдық білім беруге көшу заман талабы екенін атап өтті.
- Біріншіден, әлемдік стандарт бар, екіншіден, әлемдік білім беру нарығының талабы бар. Біз әлемдік еңбек нарығы мен білім беру кеңістігіне интеграцияланумен қатар жүруіміз керек. Алғашқы 12 жылдық мектеп сертификаттары 2029 жылы беріледі. Әйтпесе, әлемдік стандарттарға сай келетін мектептерді бітірмеген түлектер шетелдегі жоғары оқу орындарына түсуге дайындалуға қосымша бір жыл жұмсауға мәжбүр болады. Қырғызстан үшін әлемдік экономикада бәсекеге қабілетті адами капиталды дамыту өте маңызды, - деді ол.
Садыр Жапаров мектептердегі орынның жетіспеушілігі мен оқушылардың тығыздығы туралы жиі қойылатын сұраққа да жауап беріп, мәселенің 12 жылдық білім беруге көшумен байланысты емес екенін айтты. Ол соңғы 10 жылда елдегі мектеп оқушыларының саны 500 мыңға өсіп, 1 536 633-ке жеткенін мәлімдеді.
- Елдің демографиялық өсуі, сондай-ақ қала орталықтарына ішкі көші-қонның артуы, әсіресе қалаларда қосымша мектептер мен балабақшалар салу қажеттілігіне әкелді, - деді Қырғызстан президенті.
Ол мектеп тапшылығы мәселесі кезең-кезеңімен шешілетінін және бұл бағыттағы жұмыстар жүйелі түрде жүргізіліп жатқанын атап өтті.
