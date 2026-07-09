Қырғызстанда әскерге электронды шақырту мен цифрлық куәлік енгізіледі
АСТАНА.KAZINFORM - Қырғызстанда бастапқы әскери тіркеу, медициналық тексеру және әскери куәлік беру цифрландырылады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бішкектегі тілшісі.
Министрлер кабинетінің тиісті қаулысының жобасы қоғамдық талқылауға ұсынылды. Құжатқа сәйкес, азаматтарға алғашқы әскери тіркеу туралы Tunduk мобильді қосымшасы, push-хабарландырулар және жеткізілгенін растайтын SMS хабарламалар арқылы хабарланады.
Медициналық тексерулер цифрлық медициналық жазбалар, цифрлық медициналық құжаттар және ведомствоаралық электронды байланыс арқылы алынған ақпаратпен жүргізіледі.
Мамандандырылған медициналық есептер цифрлы түрде дайындалады, цифрлы қол қойылады және Asker цифрлық технология жүйесінде сақталады.
Әскери тіркеу және әскерге шақыру бөлімдері әскерге шақырылушылар туралы ақпаратты денсаулық сақтау ұйымдарының, Ішкі істер министрлігінің, Білім министрлігінің, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының және әлеуметтік қорғау органдарының дерекқорларынан тікелей алады. Ақпаратты қағаз түрінде беруге тек цифрлық ортада ведомствоаралық ынтымақтастық техникалық тұрғыдан мүмкін болмаған жағдайда ғана рұқсат етіледі.
Әскери тіркеу және әскери билеттің өзі туралы ақпарат электронды форматқа түрлендіріледі және Tunduk мобильді қосымшасының жеке кабинетінде және порталдың өзінде қолжетімді болады. Цифрлық құжат қағаз нұсқасымен бірдей заңды күшке ие. Азаматтың өтініші бойынша қағаз нұсқасы берілуі мүмкін.
Айта кетейік,біздің елімізде еңбек өтілін тіркеу толықтай цифрландырылады.