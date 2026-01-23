Қырғызстанда ауруханаларға тиесілі 32 ғимарат заңсыз жекеменшікке өткен
АСТАНА. KAZINFORM — Ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитеті (ҰҚМК) Жалал-Абад облысындағы медициналық мекемелер аумағында орналасқан бірқатар нысандардың жекеменшікке заңсыз берілуі және ұзақ мерзімге жалға тапсырылуы деректерін анықтады, деп жазды 24 kg.
Ведомствоның мәліметінше, жедел-іздестіру шаралары барысында Манас қаласындағы Жалал-Абад облыстық клиникалық ауруханасының, сондай-ақ Базар-Қоргон және Кочкор-Ата ауруханаларының аумағында орналасқан 32 әкімшілік ғимарат пен 5 жер телімінің заңсыз иеліктен шығарылып, коммерциялық мақсатта пайдаланылғаны белгілі болды. Аталған нысандарда жеке медициналық орталықтар, дәріханалар, сауда орындары және жедел тамақтану нүктелері жұмыс істеген.
ҰҚМК атап өткендей, 1995 жылғы 16 ақпандағы №37 Президент жарлығына сәйкес әлеуметтік инфрақұрылым нысандары жекешелендіруге жатпайды. Сонымен қатар, Жер кодексінің 44-бабына сәйкес ғимараттар мен құрылыстар өздеріне бекітілген жер теліміне қатысты құқықтан бөлінбейді.
Тергеу барысында нысандарды заңсыз пайдалану кезеңінде жалдау ақысы әдейі төмендетілгені анықталып, бұл мемлекетке айтарлықтай қаржылық шығын келтірген. Мүлік мемлекеттік меншікке қайтарылғаннан кейін жалдау шарттары қайта қаралып, бюджетке түсетін түсім бірнеше есе артқан.
Заңсыз иеліктен шығарылған барлық ғимараттар мен жер телімдері мемлекет меншігіне қайтарылды. Тергеу жұмыстары жалғасып жатыр.
