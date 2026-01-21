Қырғызстанда түнде алкоголь сатуға тыйым салу ұсынылды
АСТАНА.KAZINFORM - Қырғызстан түнде алкоголь сатуға шектеулер енгізуді жоспарлап отыр, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Тиісті заң жобасы қоғамдық талқылауға ұсынылды.
Елдегі тұрмыстық зорлық-зомбылық оқиғаларының шамамен 75%-ы алкогольдің әсерінен болатыны аталып өтті. Ішкі істер министрлігінің мәліметі бойынша, 2019 жылы тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы 8159 хабарлама тіркелген, оның 70%-ы алкогольді теріс пайдаланатын отбасыларда болған. Сондай-ақ, кешке және түнде мас күйде қылмыс жасайтын адамдар саны артқан. Сонымен қатар алкогольдік масаңдық елдегі жол-көлік оқиғаларының жиі кездесетін себебі болып отыр.
2024 жылдың басынан бері 3754 мас жүргізуші анықталды, олардың 65-і жол-көлік оқиғаларына қатысып, 117 адам жарақат алып, екі адам қайтыс болды.
Құжатқа сәйкес, бұл шара келесі мақсаттарға бағытталған:
* алкогольге байланысты қылмыс пен зорлық-зомбылықты азайту;
* қоғамдық денсаулықты қорғау;
* алкогольді теріс пайдалану жағдайларын азайту;
* алкогольге тәуелділікті азайту;
* мас күйінде жасалған қылмыстар санын азайту.
Тамақтандыру мекемелері мен бажсыз сауда дүкендеріндегі сатуларды қоспағанда, сағат 23:00 мен 08:00 аралығында алкогольді ішімдіктерді бөлшек саудада сатуға тыйым салу ұсынылады.
Алкогольді ішімдіктерді, алкогольді сусындарды елді мекендердің орталық алаңдарынан, саябақтардан, бақтардан, қоғамдық бақтардан, демалыс аймақтарынан және ойын-сауық кешендерінен 100 метр радиуста сатуға тыйым салынады.
Бұл шектеулер қылмысты, жол-көлік оқиғаларын және түнде алкогольді ішімдіктерді тұтынумен байланысты басқа да теріс салдарды азайтуға көмектеседі.
Бұған дейін Қырғызстан алкоголь мен есірткі тұтынып көлік жүргізгендерге жазаны күшейтетіні хабарланған болатын.