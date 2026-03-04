Қырғызстанда әйелдер маскасы мен паригін киіп дүкен тонаған қылмыстық топтың тоғыз мүшесі ұсталды
АСТАНА.KAZINFORM - Қырғызстанда 15 адамнан тұратын ұйымдасқан қылмыстық топтың жолы кесілді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бішкектегі тілшісі.
Қырғызстан Ішкі істер министрлігінің мәліметі бойынша, ұйымдасқан қылмыстық топтың тоғыз мүшесі ел бойынша бірқатар ірі ұрлық пен қару қолданып тонады, деген күдікпен ұсталды. Олардың барлығы бұрын бірнеше рет сотталған және ұйымдасқан қылмыстық топтың белсенді мүшелері ретінде тіркелген.
Сауда нүктелері мен кеңселерге жасалған қарулы шабуылдар кезінде қылмыскерлер өздерін танымау және куәгерлерді адастыру үшін дәл әйелдің бет-әлпеті сияқты көрінетін силикон маскалар мен парик пайдаланған.
Келтірілген материалдық залалдың жалпы сомасы 25 миллион сомды құрады.
Тінту кезінде сейфтер мен есіктерді ашуға арналған жабдықтар, сондай-ақ әртүрлі күрделіліктегі құлыпты ашуға арналған құрылғылар, радиоқабылдағыштар, заттарды бақылауға арналған GPS трекерлер, қауіпсіздік жүйелері мен дабылдарды бөгеуге арналған құрылғылар, оқталған магазині бар AKSU автоматы (30 оқ), 20 оқты Макаров тапаншасы, Макаров травматикалық тапаншасы, F-1 жауынгерлік қол гранатасы, пышақтар және шамамен 45 грамм гашиш тәркіленді.
Топ мүшелері мен түзеу колонияларында жазасын өтеп жатқан алты адамның арасындағы байланыс та анықталды. Алдын ала ақпарат бойынша, бостандықта жүрген адамдар қылмыс жасаған, содан кейін сотталғандар өздеріне ыңғайлы уақыт аралығын таңдап, кінәні өз мойнына алған.
Ұсталғандарға Қырғызстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 261-бабының 2-бөлігі «Ұйымдасқан топ құру немесе оған қатысу» бойынша айып тағылды.
Бұған дейін Қырғызстанда телефон алаяқтарына көмектесетін арна жабылған болатын.