Қырғызстанда халықаралық телефон алаяқтарына көмектескен топ ұсталды
АСТАНА.KAZINFORM — Қырғызстанның Ұлттық қауіпсіздік жөніндегі мемлекеттік комитеті телефон алаяқтарына көмектескен топ қызметін анықтады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Барлау қызметінің мәліметінше, кәмелетке толмағандар мен бұрын сотталғандардан тұратын топ қырғызстандықтарды елдің ұялы байланыс операторлары арқылы WhatsApp, Telegram және Lalafo мобильді хабар алмасу қосымшаларындағы банк карталары мен белсендірілген аккаунттарын сатуға көндірген.
Содан кейін шоттар мен банк карталары ұрланған қаражатты алу үшін халықаралық алаяқтарға сатылған.
Ұлттық қауіпсіздік жөніндегі мемлекеттік комитеттің, Ұлттық банктің және басқа да мемлекеттік органдардың қызметкерлері болып көрінген алаяқтар азаматтарға қоңырау шалып, оларды террористік ұйымдармен байланысы бар деп айыптап, осы ұйымдарды қаржыландырғаны үшін қылмыстық жауапкершілікке тартумен қорқытқан.
Барлау қызметі басшыларының қолдары бар жалған бланкілерді пайдаланып, қылмыскерлер жәбірленушілерге терроризмді қаржыландыруға қатысы бар деп айыптаған хаттар жібергені атап өтілді.
Нәтижесінде тоғыз адам ұсталып, сотқа дейінгі тергеу изоляторына қамалды, үш кәмелетке толмаған бала ата-анасының қамқорлығынан босатылды.
Қазіргі уақытта тергеу шаралары жалғасып жатыр.
Бұған дейін Қырғызстанда Қазақстан, Қырғызстан, Ресей және Тәжікстан азаматтарынан тұратын трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық есірткі тасымалымен айналысатын топ ұсталған.