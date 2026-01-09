Қырғызстанда халықаралық есірткі арнасының жолы кесілді
АСТАНА. KAZINFORM — Қырғызстанда Қазақстан, Қырғызстан, Ресей және Тәжікстан азаматтарынан құралған трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық есірткі тобының қызметі әшкереленді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
ҚР ІІМ-нің Есірткі қылмысына қарсы күрес қызметінің мәліметінше, 7 адамнан тұратын бұл топ ұзақ уақыт бойы ауған текті есірткі заттарын аса ірі көлемде Қырғызстан аумағы арқылы контрабандалық жолмен таратқан.
Күдіктілердің уақытша және тұрақты тұратын жерлерінен, сондай-ақ арнайы жабдықталған жасырын қоймалар мен автокөліктерден ауған текті 136,8 кг есірткі заты тәркіленді. Оның ішінде 20,4 кг — апиын, 116,4 кг — гашиш. Сонымен қатар 44,7 мың АҚШ доллары, 8 млн сум, 2 мың рубль және 396 мың сом тәркіленді. Мемлекет кірісіне 6 автокөлік өткізілді.
Аталған дерек бойынша бірқатар қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.
