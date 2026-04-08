Қырғызстанда бала саудасы үшін қазақстандық әйел 12 жылға сотталды
АСТАНА. KAZINFORM — Бішкектің Первомай аудандық соты бала саудасы және оларға қатысты азғындық әрекетке қатысты қылмыстық іс бойынша Қазақстан азаматын соттады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бішкектегі тілшісі.
Ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитетінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, 2024 жылдың қыркүйегінде қазақстандық әйел А.А. мен Қырғызстан азаматы С. С. Қырғызстан Қылмыстық кодексінің 167-бабы «Бала саудасы» бойынша кәмелетке толмағандарды елден тыс жерлерге заңсыз әкету бойынша қозғалған қылмыстық іс аясында ұсталып, Ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитетінің тергеу изоляторына қамалды.
Тергеу А.А.-ның Израиль азаматы А.Б.-мен қылмыстық келісімге келіп, Қырғызстан азаматы С. С.-дан үш кәмелетке толмаған баланы ақшалай және басқа да мүліктік өтемақы үшін сатып алғанын анықтады. Содан кейін олар балаларды шешіндіріп, олардың жыныстық мүшелерін ашып, әдепсіз әрекеттер жасаған. Бұл процесс фотоға түсіріліп, олар хабар алмасу қолданбалары арқылы шетелдік тапсырыс берушілерге жіберілген.
Сонымен қатар, жоғарыда аталған қылмыстық топ Қырғызстан азаматы Д. К.-ның екі кәмелетке толмаған баласын қамқорлыққа алып, оларға да осындай әрекеттер жасаған.
2026 жылдың 12 наурызында Первомай аудандық соты Қазақстан азаматы А.А.-ны 12 жылға, ал Қырғызстан азаматы С. С.-ны мүлкін тәркілеумен 11 жылға бас бостандығынан айыру жазасына кесті.
Бұған дейін Қырғызстанда кәмелетке толмағандарды заңсыз асырап алып, кейіннен сату мақсатында шетелге тасымалдаған тұрақты трансұлттық қылмыстық ұйымның қызметі тоқтатылған.
Айта кетейік, 2025 жылы Қырғызстанда балалар мен мүгедектерге қатысты жыныстық қылмыс жазасы күшейтілген болатын.