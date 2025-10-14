Қырғызстанда бірыңғай төлқұжат енгізіледі: енді кез келген құрылыс нысанын QR код арқылы тексеруге болады
АСТАНА.KAZINFORM — Қырғызстанда құрылыс индустриясын цифрландырудың жаңа кезеңі басталды: құрылыс нысандарының бірыңғай ақпараттық төлқұжатын енгізу, ол елдегі барлық құрылыс нысанында міндетті саналады, деп хабарлайды Кабар агенттігі.
Қырғыз Республикасының Құрылыс, сәулет және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық министрі Нұрдан Орынтаевтың айтуынша, төлқұжаттарды енгізу осы жылдың басында QR кодтары енгізілгеннен кейін саладағы цифрландырудың екінші кезеңі болып саналады.
— Біз QR кодтарын жыл басында енгізгенбіз, бірақ заң бойынша әрбір құрылыс компаниясы өз орнында төлқұжат орналастыруға міндетті. Сондықтан QR кодтарын енгізгеннен кейін біз екінші кезеңге — бірыңғай төлқұжатты енгізуге көштік. Бұл құжат құрылыс жобасы туралы барлық ақпаратты қамтиды: құрылыстың басталуы, әзірлеуші, жұмыс кезеңі, жоспарланған аяқталу мерзімі және тартылған жобалау ұйымы. Паспортта сонымен қатар министрліктің сайтына кіріп, құрылыстың заңды немесе заңсыз екенін тексеруге болатын QR коды бар, — деді Орынтаев.
Министр көпқабатты тұрғын үйден бастап әлеуметтік мекемелерге дейінгі барлық жоба үшін бірыңғай төлқұжат міндетті екенін атап өтті. Бұл баспана сатып алатын азаматтарға құрылыстың заңдылығына сенімді болуға мүмкіндік береді.
Төлқұжатқа мыналар кіреді:
Құрылыс министрлігінің ресми логотипі;
мүліктің атауы мен мекенжайы;
құрылыс компаниясы туралы мәлімет;
жауапты мамандардың деректемелері және олардың байланыс деректері;
рұқсат нөмірлері;
құрылыстың басталу және аяқталу мерзімі;
қосымша ақпаратқа онлайн қол жеткізуге арналған QR коды.
Министр түсіндіргендей, бірыңғай төлқұжатты енгізу ашықтықты арттыруға, мемлекеттік бақылауды күшейтуге, тұрғын үй сатып алу кезінде азаматтардың құқықтарын қорғауға бағытталған.
Айта кетелік Еуроодақ Қырғызстанға «Қамбар-Ата-1 су электр станциясының» құрылысына 1 млрд доллар бөледі.