Қырғызстанда дәрігерлерге шабуыл жасағандарға жаза күшейтілмек
АСТАНА.KAZINFORM — Қырғызстан медициналық қызметкерлерге қызметтік міндетін орындау кезінде жасалған зорлық-зомбылық үшін жаза түрін күшейтуді жоспарлап отыр, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бішкектегі тілшісі.
Заң жобасы қоғамдық талқылауға ұсынылды.
Түзетулер келесі жазаларды көздейді:
— медициналық қызметкерлерге қызметтік міндетін орындау кезінде зорлық-зомбылық көрсету, жеңіл дене жарақатын келтіру немесе жеңіл материалдық (мүліктік) залал келтіру қаупі үшін — 2 айдан 1 жылға дейінгі мерзімге түзеу жұмыстары немесе 20 000-нан 50 000 сомға дейін айыппұл;
— зорлық-зомбылық қолданып, онша ауыр емес немесе ауыр дене жарақатын және ірі залал келтіргені үшін — 50 000-нан 100 000 сомға дейін айыппұл немесе 1 жылдан 3 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру;
— аса ауыр дене жарақатын салған және аса ірі көлемде залал келтіргені үшін зорлық-зомбылық жасағаны үшін — 3 жылдан 5 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру;
— денсаулық сақтау қызметкерлерінің қызметтік міндетін орындауына зорлық-зомбылық көрсетіп, кедергі келтіріп, салдарынан денсаулығына аса ауыр зиян келтірілсе — 5 жылдан 8 жылға дейін бас бостандығынан айыру;
— денсаулық сақтау қызметкерлерінің жұмысына заңсыз араласып, соның ішінде БАҚ немесе телекоммуникация желілері арқылы қорлап, құрметсіздік танытып, әдепсіз мінез-құлық көрсеткені үшін— 10 000 сом айыппұл;
Естеріңізге сала кетейік, Қазақстанда денсаулық сақтау қызметкерлеріне шабуыл жасау 12 жылға бас бостандығынан айыру жазасын көздейді.