Қырғызстанда декларацияға қатысты шенеуніктерге қойылатын талап күшейеді
АСТАНА. KAZINFORM — Қырғыз Республикасының Жогорку Кенешіне «Мүдделер қақтығысы туралы» заңға өзгерістер енгізу жөніндегі заң жобасы қарауға ұсынылды, деп жазды 24 kg.
Құжат мемлекеттік және муниципалдық қызметшілер арасындағы мүдделер қақтығысының алдын алу және оны реттеуге бағытталған негізгі нормаларды нақтылап, кеңейтуді көздейді.
Атап айтқанда, жаңа редакцияда «аффилиирленген тұлға» ұғымы кеңейтіліп түсіндірілген. Бұл санатқа шешім қабылдау процесіне тікелей немесе жанама әсер ете алатын жеке және заңды тұлғалар енгізіледі. Олардың ықпалы мәмілелер, компаниялардағы үлеске иелік ету, қаржылық тәуелділік, бақылау, жақын туыстық немесе асырауда болу арқылы жүзеге асуы мүмкін.
Заң жобасында мүдделер қақтығысы туралы заңның орындалуын қамтамасыз ететін уәкілетті мемлекеттік органдарды Министрлер кабинеті айқындайтыны бекітіледі. Сол органдардың бірі құжаттың орындалуын үйлестіру және мониторинг жасау функцияларын атқарады.
Сонымен қатар, жеке (жекеше) мүдделер туралы декларацияларды тексеру тәртібіне қатысты бірқатар өзгерістер енгізіледі.
Жобаға сәйкес, мұндай декларацияларды тексеруді тиісті мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, мекемелер мен ұйымдардың кадр қызметтері жүзеге асыратын болады.
Бұдан бөлек, құжат заң бұзушылықтар үшін жауапкершілікті күшейтуді көздейді. 28-баптың жаңа редакциясына сәйкес, декларацияларда жалған мәлімет көрсету тәртіптік жауапкершілікке әкеледі, ал басшы тарапынан мүдделер қақтығысы анықталған жағдайда тиісті шаралардың қабылданбауы оның қызметтен босатылуына негіз болуы мүмкін.
Заң талаптарын бұза отырып алынған табыстар мен мүліктік пайда мемлекетке келтірілген залал ретінде қарастырылып, оларды міндетті түрде өтеу талап етіледі.
Еске сала кетейік, бұған дейін Қырғызстан баcшысы сайлауға қатыспағандарға айыппұл салуды ұсынды.