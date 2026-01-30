Қырғызстанда халықаралық іс-шаралар тендерсіз өткізіледі
АСТАНА. KAZINFORM – Қырғызстанда ұлттық және халықаралық іс-шараларға байланысты сатып алулар, шетелдік делегациялар сапары және басым мемлекеттік тапсырмаларды орындау мемлекеттік сатып алу туралы заң талаптарынан босатылады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Тиісті заңға Қырғызстан президенті Садыр Жапаров қол қойды. Шешім тек белгілі бір салалардағы сатып алуға қатысты мәселелерді жедел шешуге бағытталған және республикалық және жергілікті бюджеттер есебінен қаржыландырылады.
Құжатқа сәйкес, мұндай сатып алулар елдің азаматтық заңнамасына сәйкес тапсырыс беруші мен мердігер арасындағы стандартты азаматтық-құқықтық шарттар бойынша жүзеге асырылады, бұл процесті айтарлықтай жеделдетуі керек.
Сонымен қатар, түзетулер «мемлекеттік тапсырма» ұғымын енгізеді, ол сондай-ақ белгілі бір сатып алуларды жеңілдетілген тәртіппен жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Бұл термин әлеуметтік-экономикалық тұрақтылықты және мемлекеттің әлеуметтік-мәдени дамуын қамтамасыз етуге бағытталған басым мемлекеттік тапсырмаларды орындау үшін жарғылық капиталға мемлекет қатысатын заңды тұлғаларға республикалық және жергілікті бюджеттерден берілген тапсырыстарды білдіреді.
Мемлекеттік тапсырыс беруші және мемлекеттік келісімшартты орындайтын мердігер бюджет қаражатын мақсатты және тиімді пайдалану үшін жеке жауапкершілікте болады.
Бұған дейін Қырғызстан құрылыс саласынан тендер жүйесін алып тастауды көздеп отырғанын хабарлаған едік.