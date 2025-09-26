Қырғызстанда қару мен оқ-дәрі қоймасы табылды
АСТАНА.KAZINFORM — Қырғызстанның Шу облысында атыс қаруы мен оқ-дәрі қоймасы табылды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Қырғызстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің мәліметінше, Шу облысы Аламудун ауданына қарасты Таш-Мойнок ауылдық округіне қарасты Прохладное таулы ауылы маңында қауіпсіздік қызметінің қызметкерлері бір АКС-74, бір ТТ жартылай автоматы және 5,425 калибр және 20 дана оқ тауып, тәркіледі.
— Атыс қаруын бұрын ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелері елдегі саяси өтпелі кезеңде қоғамдық-саяси жағдайды тұрақсыздандыру үшін қолданған, — делінген хабарламада.
Тергеу амалдары жүргізіліп жатыр, қарулардың бұрын жасалған қылмыстарға қолданылғаны туралы айғақтар анықталды.
Kazinform бұған дейін Бішкекте құқық қорғау органдары қару-жарақ пен оқ-дәрі қоймасын тапқанын хабарлаған.