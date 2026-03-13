Қырғызстанда құқық бұзғаны үшін айыппұл төлемегендер мемлекеттік қызметтен шеттетіледі
АСТАНА. KAZINFORM – Қырғызстан құқық бұзғаны үшін төленбеген айыппұлы бар жеке тұлғалар мен компанияларға шектеу енгізуді ұсынды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бішкектегі тілшісі.
Тиісті заң жобасын Ішкі істер министрлігі әзірлеп, қоғамдық талқылауға ұсынды.
Құжат бұзушылықтардың алдын алуға, олардың санын азайтуға және азаматтардың заң талаптарын сақтауын ынталандыруға бағытталған.
Қырғыз Республикасының Құқық бұзушылықтар туралы кодексімен салынған айыппұлдарды көбінесе жеке және заңды тұлғалар төлемейтіні аталып өтті. Құқық бұзушылықтардың бірыңғай тізіліміне сәйкес, 2025 жылы мемлекеттік және жергілікті өзін-өзі басқару органдары 1 400 751 бұзушылық туралы хабарлама бойынша айыппұл салған, оның 203 885-і төленбеген, бұл 20%-ды құрайды.
Ұсынылып отырған түзетулерге сәйкес, келесі бұзушылықтар үшін төленбеген айыппұлдарды қабылдамау ұсынылады:
* көлік құралын тіркеу және жүргізуші куәлігін беру;
* жылжымайтын мүлік құқықтарын тіркеу;
* лицензиялар немесе рұқсаттар беру, оларды жаңарту немесе телнұсқалар беру.
