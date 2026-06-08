Қырғызстанда ілбісті атқандарға 2 млн сом айыппұл салынады
АСТАНА. KAZINFORM — Қырғызстанда сирек кездесетін жабайы жануарларды заңсыз аулағандар мен атқандарға қомақты айыппұл қарастырылған, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бішкектегі тілшісі.
Табиғи ресурстар, экология және техникалық қадағалау министрлігінің мәліметі бойынша, жойылып бара жатқан түрлерді заңсыз атқаны үшін келесі айыппұлдар белгіленді:
- Ілбіс — 2 миллион сом (11,1 миллион теңгеден астам).
- Арқар (тау ешкісі), марал (бұғы), қоңыр аю және қарақұйрық — 1,5 миллион сом (8,3 миллион теңгеден астам).
- Қызыл қасқыр, паллада мысығы және сілеусін — 50 000 сом (278 500 теңге).
Бұған дейін Қырғызстан Республикасы жабайы табиғатқа зиян келтіргендерге жазасын күшейткені белгілі.
Айта кетейік, 2025 жылдың желтоқсанында Қырғызстанда ортаазиялық өзен кәмшаты табылған болатын.