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    Қырғызстанда ілбісті атқандарға 2 млн сом айыппұл салынады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қырғызстанда сирек кездесетін жабайы жануарларды заңсыз аулағандар мен атқандарға қомақты айыппұл қарастырылған, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бішкектегі тілшісі.

    қар барысы
    Фото: Экология және табиғи ресурстар министрлігі

    Табиғи ресурстар, экология және техникалық қадағалау министрлігінің мәліметі бойынша, жойылып бара жатқан түрлерді заңсыз атқаны үшін келесі айыппұлдар белгіленді:

    • Ілбіс — 2 миллион сом (11,1 миллион теңгеден астам).
    • Арқар (тау ешкісі), марал (бұғы), қоңыр аю және қарақұйрық — 1,5 миллион сом (8,3 миллион теңгеден астам).
    • Қызыл қасқыр, паллада мысығы және сілеусін — 50 000 сом (278 500 теңге).

    Бұған дейін Қырғызстан Республикасы жабайы табиғатқа зиян келтіргендерге жазасын күшейткені белгілі.

    Айта кетейік, 2025 жылдың желтоқсанында Қырғызстанда ортаазиялық өзен кәмшаты табылған болатын.

     

    Айыппұл Аң-құстар Ілбіс Қырғызстан
    Еркежан Смағұлова
    Еркежан Смағұлова
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