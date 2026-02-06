Қырғызстанда тігін курсына қатысқан қыздарды экстремистік ұйымға тартқан
АСТАНА.KAZINFORM - Қырғызстанның Жалал-Абад облысының Ноокен ауданында «Хизбут-Тахрир әл-Ислами» (Қазақстанда тыйым салынған) діни-экстремистік ұйымының әйелдер қанатының бес мүшесі ұсталды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Қырғызстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитетінің мәліметінше, топтың белсенді мүшелері жас қыздарды практикалық тігіншілікке үйрету желеуімен тартып, артынша оларды біртіндеп тыйым салынған «Хизбут-Тахрир әл-Ислами» экстремистік ұйымының идеологиясына сіңірген.
Жабық Telegram арналарында ұйым көшбасшылары тыйым салынған әдебиеттерді таратып, Қырғыз Республикасында халифат құру туралы талқылаған.
Ұсталғандардың тұрғылықты жерлерін тінту кезінде «Хизбут-Тахрир әл-Ислами» діни-экстремистік ұйымынан көп мөлшерде тыйым салынған әдебиеттер, электрондық медиа, компьютерлер, флешкалар және ұялы телефондар табылды.
2026 жылдың 29 қаңтарында олар Қырғызстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік жөніндегі мемлекеттік комитетінің тергеу изоляторына ауыстырылды. Қазіргі уақытта тергеу жалғасып жатыр.
Осыған дейін діни экстремизмнің өршуінің алғышарттары туралы жазған едік.