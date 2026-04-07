Қырғызстанда жабайы жануарларды ұстау және өсіру қағидалары бекітілді
АСТАНА. KAZINFORM — Қырғызстан Министрлер кабинеті республика аумағында жануарлар дүниесі нысандарын ұстау, өсіру және қорғау мәселелері бойынша қаулы қабылдады, деп хабарлайды Кабар.
Тиісті құжатқа Қырғыз Республикасы Министрлер кабинетінің төрағасы Адылбек Қасымалиев қол қойды.
Құжат жануарларды қолда, жартылай еркін жағдайда және жасанды ортада ұстау мен өсіру саласындағы қатынастарды жетілдіру және жүйелеу, сондай-ақ нормативтік-құқықтық актілердегі сәйкессіздіктерді жою мақсатында қабылданған.
Қаулыға сәйкес, Қырғызстан аумағында жануарлар дүниесі нысандарын қолда, жартылай еркін жағдайда және жасанды ортада ұстау және өсіру қағидалары бекітілді.
Қаулы ресми жарияланған күннен бастап он күн өткен соң күшіне енеді.
Сонымен қоса Қырғызстанда жануарлардың қауіпті ауруларының енуі мен таралуының алдын алу үшін ветеринарлық-санитарлық бақылау күшейтілді.