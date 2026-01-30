KZ
    Қырғызстанда жер сілкінді

    АСТАНА. KAZINFORM – Жерасты дүмпуі 30 қаңтарда Астана уақытымен сағат 7:54-те (Гринвич бойынша сағат 02:54) Қырғызстан аумағында тіркелді, деп хабарлайды Қазақстан Ұлттық деректер орталығы.

    Индонезияда күшті жер сілкінісі болды
    Фото: oxu.az

    ҚР ҰЯО Геофизикалық зерттеулер институты РМК жедел деректеріне сәйкес, зілзала ошағының бағыты 41.39 градус солтүстік ендік, 75.64 градус шығыс бойлықта жатыр.

    Магнитудасы mpv=3.9

    Энергетикалық класы K=9.0.

    Бұған дейін Тәжікстанда жер сілкінгенін хабарлаған болатынбыз. 

