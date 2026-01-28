KZ
    Тәжікстанда жер сілкінді

    АСТАНА. KAZINFORM – Жерасты дүмпуі 28 қаңтарда Астана уақытымен сағат 4:32-де (Гринвич бойынша 27 қаңтар күні сағат 23:32) Тәжікстан аумағында тіркелді, деп хабарлайды Қазақстан Ұлттық деректер орталығы.

    Қазақстандық сейсмологтар Тәжікстан аумағында тағы да жер сілкінісін тіркеді
    Фото: Анадолы

    ҚР ҰЯО Геофизикалық зерттеулер институты Деректер орталығының жедел ақпаратына сәйкес, зілзала ошағының бағыты 38.31 градус солтүстік ендік, 73.82 градус шығыс бойлықта жатыр.

    Магнитудасы mpv=4.2.

    Энергетикалық класы K=11.6.

    Тереңдігі h=184 шақырым.

    Тәжікстанда жер сілкінісі соңғы рет 9 қаңтарда тіркелген еді. 

    Әлем жаңалықтары Тәжікстан Жер сілкінісі
    Зарина Туғанбаева
